Нужна профессиональная консультация.

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Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки179 просмотров
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Нужно организовать пути на сайте, как это грамотно сделать для путешествия поисковых роботов по сайту, учитывая, что яндекс заменяет словами какие-то разделы или страницы. Нужна полная грамотная логистика по сайту с указанием может быть путей. Рекомендации в виде файла, чтобы отдать программисту. Сайт состоит из 10 разделов в них есть алфавиты. русская и англ. версии сайта.

13 лет назад
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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