Продвижение интернет-магазина

Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС) Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста ...
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Здравствуйте.
Ищу специалиста по продвижению интернет-магазина.
Товары: детские коляски, автокресла, мебель.
Просьба оставить предложение на сайте и в icq 91961599, Алексей.
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