Раскрутка сайта

Адрес сайта: www.ai-mag.ru (на данный момент сайт "закрыт на профилактику", будет открыт на днях) Магазин на движке ShopCMS Товар: Компьтюры, комплектующие и сопуствующие товары. (аналог каталога можно посмотерть на сайте www.oscomp.ru. это тоже самое, они выгружаются из одной ...