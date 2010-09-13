Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС) Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-раскрутка сайта в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail
-поддержка сайта в топ10 в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail
-оптимизация сайта под поисковые системы
-увеличение посещаемости сайта
-контекстная реклама
Предоплата 50% оставшаяся часть после попадание в топ 10 и часть в топ 5
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