Аудит и оптимизация сайта. Вывод в топ 10.

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок369 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужен специалист, который профессионально изучит сайт, даст рекомендации по оптимизации, продвижению, поможет вывести в ТОП 10 по запросам белье для беременных,бюстгальтер для кормления, бандаж дородовый и проч. С обоснованием своих действий и решений. От Вас предложение , примерный мес бюджет на продвижение и стоимость Вашей работы. Возможно долгосрочное сотудничество.

Сайт Mama*E*m*m*a.ru (звездочки убирайте) сайту год, никаких работ в данном направлении не проводилось.

Спасибо.

Оплата -нал, ЯД, банк карта, безопасная сделка и проч (кроме безнала)

Исполнитель выбран! Спасибо всем огромное!!!

13 лет назад
mariys
Мария 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
it-advert
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$2000
120 дней
Почти год прошел с начала нашего сотрудничества. Поздравляю нас с Дмитрием с этим событием! Работаем вместе весь этот год, и , я надесь, будем продолжать дальше. За год удалось достичь много, были взлеты, были и падения... Но в основном - стабильность. Быстро вышли на желаемый уровень и крепко там закрепились. Расширили список ключевых фраз и так е успешно их продвинули. С Дмитрием приятно общаться, на связи он постоянно, ВСЕГДА предоставит ответ по вопросу на свою тему, и дальше на тему мнгим шире его полномочий. Много нового узнала от Дмитрия о своем сайте, о продвижении. Дмитрий ( и я соответственно) всегда в курсе новых заморочек поисковых машин. Мне работать с Дмитрием приятно и легко. Рекомендую. Прошу надолго не занимать и сильно не загружать!
Мария один из немногих адекватных заказчиков. Всегда четкое ТЗ, четкие вопросы, очень пунктуально относится к вопросам оплаты за год работ не было ни каких задержек. И просто хороший человек во всех смыслах!
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