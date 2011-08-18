Аудит и оптимизация сайта. Вывод в топ 10.

Под 20 НЧ. Интересны яндекс и гугл. Контента достаточно на сайте, требуется грамотная перелинковка и может быть еще что-то на ваш взгляд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужен специалист, который профессионально изучит сайт, даст рекомендации по оптимизации, продвижению, поможет вывести в ТОП 10 по запросам белье для беременных,бюстгальтер для кормления, бандаж дородовый и проч. С обоснованием своих действий и решений. От Вас предложение , примерный мес бюджет на продвижение и стоимость Вашей работы. Возможно долгосрочное сотудничество.
Сайт Mama*E*m*m*a.ru (звездочки убирайте) сайту год, никаких работ в данном направлении не проводилось.
Спасибо.
Оплата -нал, ЯД, банк карта, безопасная сделка и проч (кроме безнала)
Исполнитель выбран! Спасибо всем огромное!!!
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