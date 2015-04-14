Исправить проблему в карточке товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки123 просмотра

Добрый день! по непонятным причинам в некоторых карточках товаров не отображается цена.

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10 лет назад
aivanov240680
Андрей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Проект сделан быстро. Недорого. Приемлемое качество. Рекомендую
Четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад