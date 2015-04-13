Перенести заказы интернет магазина из почты в Биртикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть заказы интернет магазина на почте gmail.

Их нужно перенести в базу CRM Битрикс.

Доступы предоставлю.

Всего примерно 100 заказов.

Оплата 5руб. за заявку.

Срок 3 дня.

10 лет назад
axmetob
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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