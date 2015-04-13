Сайт сделан на WIX. Необходимо прикрутить интернет-эквайринг от банка Авангард. ТЗ от программистов банка на руках. PHP использовать нельзя. Только JavaScript прописанный в текст HTML Сайт tbezop точка ru
Внести изменения в функционале сайта
Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок.
Подробности скину исполнителю.
Оплата по завершении.
Заявки фрилансеров
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