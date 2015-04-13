Внести изменения в функционале сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки93 просмотра

Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок.

Подробности скину исполнителю.

Оплата по завершении.

Joomla
10 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров