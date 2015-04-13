Вращающийся глобус

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Требуется для туристического сайта сделать глобус, на котором будут отмечены точки - города. Глобус должен вращаться во все стороны и масштабироваться. при клике не выбранную точку - открывается внутренняя страница сайта. имеется, на сколько мне известно, готовый модуль подобного решения, если он облегчит реализацию данной задачи исполнителю, то готов его приобрести.

на все вопросы готов ответить.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров