Вращающийся глобус

Требуется для туристического сайта сделать глобус, на котором будут отмечены точки - города. Глобус должен вращаться во все стороны и масштабироваться. при клике не выбранную точку - открывается внутренняя страница сайта. имеется, на сколько мне известно, готовый модуль подобного решения, если он облегчит реализацию данной задачи исполнителю, то готов его приобрести.

на все вопросы готов ответить.