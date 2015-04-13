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Вращающийся глобус
Требуется для туристического сайта сделать глобус, на котором будут отмечены точки - города. Глобус должен вращаться во все стороны и масштабироваться. при клике не выбранную точку - открывается внутренняя страница сайта. имеется, на сколько мне известно, готовый модуль подобного решения, если он облегчит реализацию данной задачи исполнителю, то готов его приобрести.
на все вопросы готов ответить.
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