Яндекс карта с несколькими адресами.

Есть к примеру адреса (они могут быть и другие):

(метка 1) Щелковская ул. 9-ая Парковая, д. 62/64

(метка 2) Бульвар Дм. Донского Бульвар Дмитрия Донского, д. 2А

(метка 3 - основная) Бибирево ул. Пришвина, д. 22

(метка 4) Новые Черемушки ул. Профсоюзная, д. 56

Нужно отобразить их на яндекс карте маркерами и с надписями "метка ..". Метки синие, основная метка (3) - красная.

Нужно получить скрипт в котором я сам потом буду добавлять адреса.

Оставляйте стоимость и скайп.