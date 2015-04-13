Нужен знаток javascript, coffescript, meteor js, node js для доработки сайта связанного со Steam api. Основная работа над проектом уже выполнена, вам нужно только устранить некоторые баги. - Цена ~4 000р - От ...
Яндекс карта с несколькими адресами.
Есть к примеру адреса (они могут быть и другие):
(метка 1) Щелковская ул. 9-ая Парковая, д. 62/64
(метка 2) Бульвар Дм. Донского Бульвар Дмитрия Донского, д. 2А
(метка 3 - основная) Бибирево ул. Пришвина, д. 22
(метка 4) Новые Черемушки ул. Профсоюзная, д. 56
Нужно отобразить их на яндекс карте маркерами и с надписями "метка ..". Метки синие, основная метка (3) - красная.
Нужно получить скрипт в котором я сам потом буду добавлять адреса.
Оставляйте стоимость и скайп.
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