Прикрутить эквайринг от Авангард на сайт WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Сайт сделан на WIX. Необходимо прикрутить интернет-эквайринг от банка Авангард. ТЗ от программистов банка на руках.

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Сайт

tbezop точка ru

HTMLJavaScriptPHPWix
10 лет назад
pelipenkomv
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров