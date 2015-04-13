Сделать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок130 просмотров

Нужно сделать парсер для динамического показа информации на экране. Парсер должен вытаскивать информацию с разных урло и выводить в виде строки например. Детали тут : http://download.alesko.eu/fort.docx

Пишите сразу цену, работа срочная (на сегодня)

10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров