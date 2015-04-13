Реализация сервиса "Заказ"

Создать форму для заполнения параметров заказа - Передать такие параметры в БД (в json) - Получить результат обработки (в json) - Результат обработки вывести реестром объектов на сгенерированную (разовую) страницу сайта. Примерно половина сервиса готова (форма сделана, передача данных идет).

Дополнительно требуется доработать "Личный кабинет": реализовать поступление и он-лайн списание средств на лицевом счете клиента; реализовать управление своими объектами (добавить/редактировать/удалить). Часть также реализована, при желании можно взять готовыми блоками с другого моего же сайта.

В заявке (комментариях к ней) указывать 2 цены: для сервиса + для личного кабинета.

На данном этапе необходимо обозначить масштаб стоимости. Конечную стоимость будем согласовывать по итогам уточнения деталей и нюансов ТЗ.

Сроки на выбор Исполнителя, не горят.