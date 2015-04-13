Расширения для Chrome

Требуется разработка расширения

1. С его помощью не нужно заходить на сайт, чтобы получить кешбек. (есть готовый сервис) При переходе на сайт магазина - уведомлять о размере кешбека (пользователь должен в этом дополнении залогиниться, как и на самом нашем сайте);

2. Работа с результатом поиска. показывает размер кешбека вместе с результатом поиска;

3. Виджет с популярными инт. магазинами. + можно перейти в магазин прямо с самого виджета. (работает когда нажимаем на само дополнение) + на виджете работает и поиск по магазинам.