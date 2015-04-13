Нужно сделать каталог на модиксе, тематика недвижимость, верстка вся есть, тз также подготовлено. Основной функционал это фильтр. Цена вопроса - 10К, срок 2-2,5 недели.
Редирект сайта
Нужно сделать редирект с одного домена на другой (оба находятся на одном хостинге).
Сейчас в htaccess есть запись:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/web/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ web/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$
RewriteRule ^(/)?$ web/app.php [L]
стандартная запись:
RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)
RewriteRule ^(.*)$ http://pryg-skok.ru/$1 [L,R]
не помогает.
То слетают стили css, то циклическая ссылка и т.д...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно несколько сайтов по недвижимости на типовых шаблонах+цмс, например вордпресс. Например, создаем сайт "коммерческая недвижимость": 1. Выбираем подходящую цмс+шаблон, согласовываем со мной. Шаблон портального типа, без шаблонных картинок на полэкрана и модных спецэффектов. ...Закрыт10 лет назад
Создать форму для заполнения параметров заказа - Передать такие параметры в БД (в json) - Получить результат обработки (в json) - Результат обработки вывести реестром объектов на сгенерированную (разовую) страницу сайта. Примерно половина сервиса готова ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка расширения 1. С его помощью не нужно заходить на сайт, чтобы получить кешбек. (есть готовый сервис) При переходе на сайт магазина - уведомлять о размере кешбека (пользователь должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Подробности скину исполнителю. Оплата по завершении.Закрыт10 лет назад
Сайт сделан на WIX. Необходимо прикрутить интернет-эквайринг от банка Авангард. ТЗ от программистов банка на руках. PHP использовать нельзя. Только JavaScript прописанный в текст HTML Сайт tbezop точка ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется для туристического сайта сделать глобус, на котором будут отмечены точки - города. Глобус должен вращаться во все стороны и масштабироваться. при клике не выбранную точку - открывается внутренняя страница сайта. имеется, на сколько мне ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать парсер для динамического показа информации на экране. Парсер должен вытаскивать информацию с разных урло и выводить в виде строки например. Детали тут : http://download.alesko.eu/fort.docx Пишите сразу цену, работа срочная (на сегодня)Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть к примеру адреса (они могут быть и другие): (метка 1) Щелковская ул. 9-ая Парковая, д. 62/64 (метка 2) Бульвар Дм. Донского Бульвар Дмитрия Донского, д. 2А (метка 3 - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад