Редирект сайта

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужно сделать редирект с одного домена на другой (оба находятся на одном хостинге).

Сейчас в htaccess есть запись:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/web/

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ web/$1

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$

RewriteRule ^(/)?$ web/app.php [L]

стандартная запись:

RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)

RewriteRule ^(.*)$ http://pryg-skok.ru/$1 [L,R]

не помогает.

То слетают стили css, то циклическая ссылка и т.д...

CSS
10 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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