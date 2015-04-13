Редирект сайта

Нужно сделать редирект с одного домена на другой (оба находятся на одном хостинге).

Сейчас в htaccess есть запись:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/web/

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ web/$1

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$

RewriteRule ^(/)?$ web/app.php [L]

стандартная запись:

RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)

RewriteRule ^(.*)$ http://pryg-skok.ru/$1 [L,R]

не помогает.

То слетают стили css, то циклическая ссылка и т.д...