Скрипт отправки данных

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка103 просмотра

Написать скрипт. отправки данных используя API http://demo-1.leadvеrtex.ru/

О подробностях обговорили в Лс.

10 лет назад
santnp
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 минут назад
10 лет назад
$13
1 день
Моментальное выполнение. Еще раз рекомендую.
Сотрудничеством доволен, рекомендую.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 минут назад
10 лет назад
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