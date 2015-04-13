Нужно сделать каталог на модиксе, тематика недвижимость, верстка вся есть, тз также подготовлено. Основной функционал это фильтр. Цена вопроса - 10К, срок 2-2,5 недели.
API BillManager
Добрый день! Мне нужно "встроить" в мой биллинг api для BillManager! Сам биллинг уже готов !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен примерный клон движка сайта по новостройкам - http://goo.gl/Bc8a0s Только движка, не дизайна и не контента. Разумеется, с админкой для возможности управления контентом. Типовые CMS типа joomla/drupal приветствуются в тех случаях, если есть уверенность, ...Закрыт10 лет назад
Нужно несколько сайтов по недвижимости на типовых шаблонах+цмс, например вордпресс. Например, создаем сайт "коммерческая недвижимость": 1. Выбираем подходящую цмс+шаблон, согласовываем со мной. Шаблон портального типа, без шаблонных картинок на полэкрана и модных спецэффектов. ...Закрыт10 лет назад
- $5
На сайте надо на одной из страниц добавить простенькую форму отправки. поле 1: Введите сумму пожертвования поле 2: кнопка "Оплатить" ВСЕ. при нажатии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать редирект с одного домена на другой (оба находятся на одном хостинге). Сейчас в htaccess есть запись: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?pryg-skok.ru$ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создать форму для заполнения параметров заказа - Передать такие параметры в БД (в json) - Получить результат обработки (в json) - Результат обработки вывести реестром объектов на сгенерированную (разовую) страницу сайта. Примерно половина сервиса готова ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка расширения 1. С его помощью не нужно заходить на сайт, чтобы получить кешбек. (есть готовый сервис) При переходе на сайт магазина - уведомлять о размере кешбека (пользователь должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Подробности скину исполнителю. Оплата по завершении.Закрыт10 лет назад