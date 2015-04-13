API BillManager

Нужен примерный клон движка сайта по новостройкам - http://goo.gl/Bc8a0s Только движка, не дизайна и не контента. Разумеется, с админкой для возможности управления контентом. Типовые CMS типа joomla/drupal приветствуются в тех случаях, если есть уверенность, ...