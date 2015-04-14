Внести правки на сайт. Движок OpenCart

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки141 просмотр

Необходимо внести на сайт деликатесы24.рф правки (файл прикрепил)

Бюджет 1500 руб.

Opencart
10 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Необходимо было сделать доработку сайта на OpenCart. Скинул ТЗ, обсудили некоторые моменты. Все правки были внесены в тот же день. Благодарю за оперативность, к сотрудничеству рекомендую!!!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад