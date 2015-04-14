Добрый день, нужно настроить 301 редирект на сайте, хотим поменять чпу Сейчас такая ситуация Категории даже вложенные состоят из одного элемента без вложенности http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/ А вот одни ...
Внести правки на сайт. Движок OpenCart
Необходимо внести на сайт деликатесы24.рф правки (файл прикрепил)
Бюджет 1500 руб.
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