Есть тайм-трекинговый сервис Toggl: https://toggl.com У него есть плагин для хрома для разных таск-менеджеров, который работает так: около задачи в таск-менеджере появляется кнопка Toggl, если на нее нажать, то по API в Toggl посылаются ...
Настроить 301 редирект. Поменялись чпу
Добрый день, нужно настроить 301 редирект на сайте, хотим поменять чпу
Сейчас такая ситуация
Категории даже вложенные состоят из одного элемента без вложенности
http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/
А вот одни и теже товары доступны по нескольким адресам
http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/shpingalet_dvernoy_palladium_09/
http://pozvonimarket.ru/catalog/rigeli_i_shpingalety/shpingalet_dvernoy_palladium_09/
Сейчас для элементов хотим сделать такой адрес со статической категорией
http://pozvonimarket.ru/catalog/element/shpingalet_dvernoy_palladium_09/
В общем нужно прописать правило в htaccess
/catalog/******/shpingalet_dvernoy_palladium_09/ на http://pozvonimarket.ru/catalog/element/shpingalet_dvernoy_palladium_09/
Сам я в регулярках не очень, плачу 200 руб, знающему спецу работы на 10 минут
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