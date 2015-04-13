Настроить 301 редирект. Поменялись чпу

Добрый день, нужно настроить 301 редирект на сайте, хотим поменять чпу

Сейчас такая ситуация

Категории даже вложенные состоят из одного элемента без вложенности

http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/

А вот одни и теже товары доступны по нескольким адресам

http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/shpingalet_dvernoy_palladium_09/

http://pozvonimarket.ru/catalog/rigeli_i_shpingalety/shpingalet_dvernoy_palladium_09/

Сейчас для элементов хотим сделать такой адрес со статической категорией

http://pozvonimarket.ru/catalog/element/shpingalet_dvernoy_palladium_09/

В общем нужно прописать правило в htaccess

/catalog/******/shpingalet_dvernoy_palladium_09/ на http://pozvonimarket.ru/catalog/element/shpingalet_dvernoy_palladium_09/

Сам я в регулярках не очень, плачу 200 руб, знающему спецу работы на 10 минут