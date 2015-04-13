Работа с Java

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Закрытнет заявок189 просмотров

Здравствуйте Дмитрий, меня зовут Александр, у меня есть задание для вас!!!

У меня сайт флеш игр онлайн, и мне необходимо сделать средствами Java или еще как, чтобы появился по верх окна игры окно с таймером к примеру в 10 секунд, а в этом окне должна располагаться реклама…

Прикрепляю ссылку на то как это должно выглядеть, может у вас прямо от туда получится вытащить код…

http://ru.gamcore.com/igri/reluctant_rectal_reprog... ----------сайт 18+, у меня такой же контент.

Интересует сроки, и стоимость вашей работы…

Java
10 лет назад
Palach007
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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