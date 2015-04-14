Создать доску объявлений по аренде недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок244 просмотра

Нужно сделать доску объявлений, желательно написать с нуля на фреймворке Yii2, аренда загородной недвижимости, так же готов рассмотреть готовые движки.

Условия и стоимость обговаривается индивидуально по ТЗ (высылаю индивидуально). Оплата только через безопасную сделку.

Yii
10 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров