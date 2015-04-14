Есть сайт на WordPress. Нужно сделать кнопку чата, при нажатии которой открывается окно чата и на сервере создаётся пользователь Jabber (без регистрации: нажал кнопку чат, возможно ввёл ник и дальше сообщение). Дальше ...
Спарсить данные с сайта-каталога
Исходные данные:
Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц.
Что требуется:
1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в соответствии с шаблоном.
2. Создать таблицу (excel) из 2х колонок: магазин + название картинки логотипа.
3. Тексты описаний не нужны, только названия магазинов и лого.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сегодня 14 Апреля, Вторник По договоренности1 предложение Поправить верстку на сайте Нужно поправить верстку на сайте potolkyy.ru. Так же нужно исправить меню в сайдбаре на главной должно быть меню полезная информация( ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно решить проблему с сайтом http://voentour.ru/otzivi Если добавить много текста в админки. То текст вообще не добавляется.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать доску объявлений, желательно написать с нуля на фреймворке Yii2, аренда загородной недвижимости, так же готов рассмотреть готовые движки. Условия и стоимость обговаривается индивидуально по ТЗ (высылаю индивидуально). Оплата только через ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно подменить даты в объявлениях, и форуме на более свежие, не позднее последних 3 месяцев. Через некоторое время нужно будет все вернуть как было. Укажите цену.Завершен10 лет назад
- $5
Здравствуйте! Имеется форма сбора контактов http://www.gallopercrm.ru/ru/download/dw.php. При нажатии кнопки "Скачать" происходит вызов файла sub.php (файл во вложении). Необходимо подкорректировать блок файла sub.php http://prntscr.com/6tir79 так, чтобы при нажатии кнопки (при ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть простой самописный плагин для wordpress который позволяет читателям подписаться на уведомления о добавлении новых статей в конкретную рубрику. Плагин делался под wordpress 3.0, весь код закомментирован. ...Завершен10 лет назад
- $25
Необходимо внести на сайт деликатесы24.рф правки (файл прикрепил) Бюджет 1500 руб.Завершен10 лет назад
- $4
Добрый день, нужно настроить 301 редирект на сайте, хотим поменять чпу Сейчас такая ситуация Категории даже вложенные состоят из одного элемента без вложенности http://pozvonimarket.ru/catalog/dvernaya_furnitura/ А вот одни ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад