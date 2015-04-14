Спарсить данные с сайта-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок165 просмотров

Исходные данные:

Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц.

Что требуется:

1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в соответствии с шаблоном.

2. Создать таблицу (excel) из 2х колонок: магазин + название картинки логотипа.

3. Тексты описаний не нужны, только названия магазинов и лого.

10 лет назад
ensis
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Заказ выполнен в лучшем виде. Рекомендую!
Четкое ТЗ, вежливое общение, незамедлительная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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