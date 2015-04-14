Нужно подчинить обратную связь

1. Есть сайт amhs.com.ua/ на нем не работает обратная связь когда ставишь почту gmail , когда ставишь ukr.net то обратная связь работает

2. Сделать не две колонки а 4 – http://amhs.com.ua/rus/catalog/114/pg/2/

3. картинку сделать больше – www.floomby.ru/s2/GUepjv

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