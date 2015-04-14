Исходные данные: Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц. Что требуется: 1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в ...
Закрытый платный раздел wordpress
Определенную категорию статей wordpress требуется закрыть.
Получение доступа организовать через оплату макс.возможными способами (точно хотелось бы видеть смс, вебмани..)
Сайт для жителей Украины.
Заявки фрилансеров
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