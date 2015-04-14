OpenCart 1.5: медленная загрузка одной из страниц категории

Есть сайт на OpenCart, сейчас собирается на rem.tsybulkin.ru

Почему то страница "Расходные материалы" remtochka.com/index.php?route=product/category&path=564

грузиться в несколько раз медленнее, чем остальные http://joxi.ru/1bmoJyXt9LoOry

Нужно исправить.

Вирусов на сайте нет - проверено.

Установлен модуль позволяющий для каждой категории назначать свой шаблон внешнего вида.

Используется 3 шаблона:

- Для раздела remtochka.com/index.php?route=product/category&path=564 ("Расходные материалы") и всех в него вложенных - стандартный шаблон (из темы) category.tpl

- Для раздела rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1 всех в него вложенных кроме самых нижних - category_c1.tpl

- И для самых нижних в разделе rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1 - шаблон category_p1.tpl

С категориями использующими шаблоны category_с1.tpl и category_p1.tpl проблем нет.

Что я пробовал делать:

- Убирал из шаблон category.tpl код вывода картинок для подразделов - эффекта нет. грузиться так же медленно.

- Если для remtochka.com/index.php?route=product/category&path=564,

поставить шаблон category_с1.tpl или category_p1.tpl, то грузиться быстро.

- Если для любой категории, где сейчас используются шаблоны category_с1.tpl и category_p1.tpl

поставить category.tpl, то ситуация не однозначная:

Вот скрин когда для категорий

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2_3

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2_3_4

был выставлен шаблон category.tpl, используемый сейчас для

"Расходные материалы" remtochka.com/index.php?route=product/category&path=564

http://joxi.ru/WL21GgOh0OEPrX

Для сравнения вот скрин http://joxi.ru/dp274pytNxGMA7, где

для

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2

rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2_3

стоит шаблон category_с1.tpl

и для rem.tsybulkin.ru/index.php?route=product/category&path=1_2_3_4

стоит шаблон category_p1.tpl

Прошу указать примерную стоимость, сроки этапы оплаты.