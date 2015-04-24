Нужно доделать форму на сайте

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Завершен5 заявок186 просмотров

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Моментальная постоплата. Сбер, ВМ, Киви, ЯД

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Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой. Всё выполнено моментально и качественно. Более того - Сергей предложил ещё более изящное решение задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую! Понятная постановка задачи и честная оплата!

Заявки фрилансеров

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад