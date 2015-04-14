нужно срочно помочь
Доработка сайта Битрикс
Необходимо доработать существующий сайт, обновить лицензию. Восстановить функционал. Сайт был частично поврежден вирусом, архивных данных нет. Некоторые блоки необходимо написать заново.
Заявки фрилансеров
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