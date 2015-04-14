Доработка сайта Битрикс

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок134 просмотра

Необходимо доработать существующий сайт, обновить лицензию. Восстановить функционал. Сайт был частично поврежден вирусом, архивных данных нет. Некоторые блоки необходимо написать заново.

10 лет назад
galex1975
Галина 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров