На вордпресе установлен плагин мембер-зоны Memberluxe. Он работает на Ajax. Нужно стандартные комментарии заменить на комментарии CACKLE. О том как это делается описано здесь: http://cackle.ru/help/widget-api#cackleAjax Важно чтобы ...
Разработка нового меню для сайта на Amiro.CMS
Нужен программист на написание и внедрение навигационного меню для сайта на движке AMIRO.CMS
интересуют фрилансеры ранее уже работающие с данным движком.
Пробовать не собираюсь, не та работа.
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