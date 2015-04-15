Разработка нового меню для сайта на Amiro.CMS

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Закрытнет заявок97 просмотров

Нужен программист на написание и внедрение навигационного меню для сайта на движке AMIRO.CMS

интересуют фрилансеры ранее уже работающие с данным движком.

Пробовать не собираюсь, не та работа.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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