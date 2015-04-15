Вставить комментарии CACKLE в сайт на Ajax

На вордпресе установлен плагин мембер-зоны Memberluxe. Он работает на Ajax. Нужно стандартные комментарии заменить на комментарии CACKLE.

О том как это делается описано здесь: http://cackle.ru/help/widget-api#cackleAjax

Важно чтобы при обновлении вордпреса или плагина Memberluxe ничего не вылетало потом.