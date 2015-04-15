Сайт на c# выводящий отчет

Есть база данных (mongodb, хранятся новости: название, текст, тематика, автор, координаты), нужно сделать панель управления, которая выводит отчет (на карте мира маркеры).

1) На карте (как в google analytics) нужно отображать (используя координаты) где была размещена новость, автора

2) Панель слева – нужен, отбор по признакам (фильтр)

3) Количество просмотров этой статьи внутри системы – ( например зашел Иванов И.И. и посмотрел статью, т.е. получил данные из БД. При очередном заходе на эту статью будет показана инфа что статью просмотрели уже. И тоже нужно отображать в виде графика.

4) Если есть параметры, по которым есть поиск, его можно

задать в отдельном окне и если в базе данных появляется новость по

этим параметрам, то приходит оповещение (как сообщения в

Вконтакте появляются (просто "+1" на какой то вкладке отображается)

5) Справа должна быть панель, где отображаются личности

упомянутые статьи (с фото и фио), на которые можно нажимать

и в базе данных ищется данная личность)

Цена и сроки.