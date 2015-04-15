Задача программисту знающего excel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок146 просмотров

С сайта идет выгрузка прайс листа, в документ xls, нужна обратная загрузка на сайт, этого же прайса, после например массового изменения цен, и соответствующее изменение на всех страницах.

CMS самописная, простая.

Цена, срок?

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров