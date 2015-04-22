Доработка сайта - форма заказа на статическом сайте

Требуется доработка сайта.

Сайт - http://rb-novosib.ru/ (лэндинг)

Требуется изменить таймер на сайте и сделать форму заказа. Подробнее в приложенном задании.

Сроки и бюджет:

По срокам – рассчитываю на 3-4 дня. Если готовы взяться, но требуются другие сроки, пожалуйста, указывайте в заявке.

По цене – за данную работу – 3 500 руб. Если у вас большой опыт и много отзывов, и вам интересен данный заказ, но не устраивает цена – цену можем обсудить.

Предпочтительно расчеты в wmr, но можем обсудить и другие формы оплаты.