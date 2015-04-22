Доработка сайта - форма заказа на статическом сайте

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок169 просмотров

Требуется доработка сайта.

Сайт - http://rb-novosib.ru/ (лэндинг)

Требуется изменить таймер на сайте и сделать форму заказа. Подробнее в приложенном задании.

Сроки и бюджет:

По срокам – рассчитываю на 3-4 дня. Если готовы взяться, но требуются другие сроки, пожалуйста, указывайте в заявке.

По цене – за данную работу – 3 500 руб. Если у вас большой опыт и много отзывов, и вам интересен данный заказ, но не устраивает цена – цену можем обсудить.

Предпочтительно расчеты в wmr, но можем обсудить и другие формы оплаты.

10 лет назад
goodwe
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
2 дня
Отличная работа! Сроки, качество - все хорошо! Сделано именно то, что нужно!
Заказчик хороший. Нареканий никаких! Все прошло хорошо и без проблем.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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