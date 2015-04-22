Требуется обновить графическую часть магазина Vamshop дизайн предоставляется. Меня интересует стоимость верстки и программной части простого интернет магазина на Vamshop. Клиент стал рогом хочу Vamshop, а мои программисты на нем ...
Доработка сайта - форма заказа на статическом сайте
Требуется доработка сайта.
Сайт - http://rb-novosib.ru/ (лэндинг)
Требуется изменить таймер на сайте и сделать форму заказа. Подробнее в приложенном задании.
Сроки и бюджет:
По срокам – рассчитываю на 3-4 дня. Если готовы взяться, но требуются другие сроки, пожалуйста, указывайте в заявке.
По цене – за данную работу – 3 500 руб. Если у вас большой опыт и много отзывов, и вам интересен данный заказ, но не устраивает цена – цену можем обсудить.
Предпочтительно расчеты в wmr, но можем обсудить и другие формы оплаты.
Выбранный исполнитель
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