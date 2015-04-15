Скрипт запись на прием

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

Требуется скрипт "Запись на прием" под любую удобную базу данных (текущий сайт на чистом html), содержащую следующую форму:

Name

Telephone

E-mail

Car

Problem

Календарь с разбивкой по дням и часам (интервал по часам – 2 часа), начало дня с 9.00 до 17.00.

Каждый новый посетитель должен видеть какое время занято. (брать из базы занятое время)

Цена 1200руб.

Оплата по факту wm/qiwi/я.д

HTML
10 лет назад
MSerj
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров