Требуется скрипт "Запись на прием" под любую удобную базу данных (текущий сайт на чистом html), содержащую следующую форму:

Name

Telephone

E-mail

Car

Problem

Календарь с разбивкой по дням и часам (интервал по часам – 2 часа), начало дня с 9.00 до 17.00.

Каждый новый посетитель должен видеть какое время занято. (брать из базы занятое время)

Цена 1200руб.

Оплата по факту wm/qiwi/я.д