DLE программсит для разовой работы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Здравствуйте, нужен DLE программист для разовой работы, нужно переделать капчу для комментариев. Напишите если вы готовы работать прямо сейчас, с указанием skype.

DLE
10 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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