Нужно и верстка и программинг, движок любой, хоть cms, хоть самопись, главное, чтобы работало. Оплата по завершению проекта. Нужны сроки и сумму за которую возметесь, на допвопросы готов ...
Внести изменения в функционале сайта
Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Оплата по завершении.
Итак, коротко.
http://escortzone-ru.com/ вот сайт, один из сайтов вернее
По сути joomla тут нафиг не нужна, так как вся логика сосредоточена в одном единственном компоненте com_escort (админки компонента нет, всё в /components/com_escort). Его структура проста: escort.escorts.php - основной файл, в нём логика, связанная с анкетами; escort.admins.php - логика для модераторов; escort.responses.php - логика отзывов; escort.agencies.php - логика касательно салонов (агентств). По названиям функций можно догадаться о назначении. Или же в верху пишем "var_dump($task);" и смотрим какая будет вызвана функция (там же вверху "switch($task)..."). Файлы с афиксом ".html.php" - это html-представления. В файлах без ".html.php" в конце всегда вызывается функция, находящаяся в ".html.php"-файлах:
escort_escorts_html::escorts($data);
$data - это данные для генерации html.
какие есть сейчас актуальные задачи для примера:
1. Сейчас цены в анкетах выглядят некрасиво - значения Incall и Outcall не выровнены друг относительно друга. Например, на скрине, который я прилагаю, напротив значения 1 hour для Incall стоит значение 2 hours Outcall, а поскольку значений в Outcall меньше, чем в Incall, и внизу остается пустое пространство, там внизу почему-то подписано N/A.
Нужно, чтобы значения Incall и Outcall стояли в одной строке, друг напротив друга, а если где-то значение не прописано, то там бы стоял прочерк. Например:
Duration Incall Outcall
30 min. 150 euro -
1 hour 250 euro -
2 hours 400 euro 400 euro
3 hours 600 euro 600 euro
Также в цены нужно добавить значение 30 minutes.
Если надо, вот мой тестовый аккаунт для наглядности что там как внутри кабинета пользователя устроено -- логин test пароль 4321
2. Есть такой момент - каким-то образом возникают анкеты, где в ценах по-русски написано "евро" вместо euro или dollars. Вот пример: http://escortzone-fr.com/en/escort/4070-Elvira Мы поставили в анкетах запрет, чтобы в этом поле нельзя было писать ничего кроме цифр. Но видимо там пользователи копипастом вставляют это всё или у них в автозаполнении это сохранилось и они без проблем вставляют это слово. Вот это надо исключить как-то.
3. Тут довольно простая задача. Из личного кабинета агентств и девушек нужно убрать пункт Escorts blacklist (пока этого раздела нет), а в аккаунте агентств расположить пункты меню личного кабинета в другом порядке, чтобы было логичнее и понятнее. Порядок должен быть такой:
Agency data
Add escort
My escorts
Verify photos
Add tour
City tours
Clients blacklist
Вот три задачи для начала
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