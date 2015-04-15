Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Оплата по завершении.

Итак, коротко.

http://escortzone-ru.com/ вот сайт, один из сайтов вернее

По сути joomla тут нафиг не нужна, так как вся логика сосредоточена в одном единственном компоненте com_escort (админки компонента нет, всё в /components/com_escort). Его структура проста: escort.escorts.php - основной файл, в нём логика, связанная с анкетами; escort.admins.php - логика для модераторов; escort.responses.php - логика отзывов; escort.agencies.php - логика касательно салонов (агентств). По названиям функций можно догадаться о назначении. Или же в верху пишем "var_dump($task);" и смотрим какая будет вызвана функция (там же вверху "switch($task)..."). Файлы с афиксом ".html.php" - это html-представления. В файлах без ".html.php" в конце всегда вызывается функция, находящаяся в ".html.php"-файлах:

escort_escorts_html::escorts($data);

$data - это данные для генерации html.

какие есть сейчас актуальные задачи для примера:

1. Сейчас цены в анкетах выглядят некрасиво - значения Incall и Outcall не выровнены друг относительно друга. Например, на скрине, который я прилагаю, напротив значения 1 hour для Incall стоит значение 2 hours Outcall, а поскольку значений в Outcall меньше, чем в Incall, и внизу остается пустое пространство, там внизу почему-то подписано N/A.

Нужно, чтобы значения Incall и Outcall стояли в одной строке, друг напротив друга, а если где-то значение не прописано, то там бы стоял прочерк. Например:

Duration Incall Outcall

30 min. 150 euro -

1 hour 250 euro -

2 hours 400 euro 400 euro

3 hours 600 euro 600 euro

Также в цены нужно добавить значение 30 minutes.

Если надо, вот мой тестовый аккаунт для наглядности что там как внутри кабинета пользователя устроено -- логин test пароль 4321

2. Есть такой момент - каким-то образом возникают анкеты, где в ценах по-русски написано "евро" вместо euro или dollars. Вот пример: http://escortzone-fr.com/en/escort/4070-Elvira Мы поставили в анкетах запрет, чтобы в этом поле нельзя было писать ничего кроме цифр. Но видимо там пользователи копипастом вставляют это всё или у них в автозаполнении это сохранилось и они без проблем вставляют это слово. Вот это надо исключить как-то.

3. Тут довольно простая задача. Из личного кабинета агентств и девушек нужно убрать пункт Escorts blacklist (пока этого раздела нет), а в аккаунте агентств расположить пункты меню личного кабинета в другом порядке, чтобы было логичнее и понятнее. Порядок должен быть такой:

Agency data

Add escort

My escorts

Verify photos

Add tour

City tours

Clients blacklist

Вот три задачи для начала