Требуется верстка и программирование интернет магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Требуется верстка и программирование интернет магазина

Требуемый функционал:

1) Каталог товаров

2) Сопутствующие товары

3) Отзывы

4) Аксессуары

5) Возможность покупки онлайн

6) Резервирование товара

7) Личный кабинет

8) Административный отдел сайта

9) Поиск по сайту

10) Фильтр товаров

11) Сравнение товаров

12) Рекламные баннеры

13) Кнопки соц. сетей

14) Выгрузка в прайсовые агрегаторы

15) Онлайн расчет товара в кредит

16) Синхронизация с 1С

Если интересно, скидывайте свое портфолио, CMS на которой реализуете проекты, сроки

10 лет назад
evgeny1121
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров