Ситуация такая: была задача перенести сайт с одного vps сервера на другой. Исполнитель перенес сайт но на нем возникла ошибка и он не работает. Сайт использует pgsql и yii framwork. Предведущий исполнитель сказал что базу ...
Требуется верстка и программирование интернет магазина
Требуется верстка и программирование интернет магазина
Требуемый функционал:
1) Каталог товаров
2) Сопутствующие товары
3) Отзывы
4) Аксессуары
5) Возможность покупки онлайн
6) Резервирование товара
7) Личный кабинет
8) Административный отдел сайта
9) Поиск по сайту
10) Фильтр товаров
11) Сравнение товаров
12) Рекламные баннеры
13) Кнопки соц. сетей
14) Выгрузка в прайсовые агрегаторы
15) Онлайн расчет товара в кредит
16) Синхронизация с 1С
Если интересно, скидывайте свое портфолио, CMS на которой реализуете проекты, сроки
Заявки фрилансеров
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