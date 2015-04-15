Нужно "подправить" работу jplayer На нашем сайте идет запись видео с привязкой к вопросам. Во время записи пользователь "кликает" на кнопку "следующий вопрос" и по очереди отвечает на них. ...
Проект начисление бинарной матрицы
Дописать проект начисление по млм (сайт писался на opencart)
Тз вышлю по запросу.
Тз во вложении.
Жду на Ваши предложения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Текущий функционал td-technotrade.ru кривая верстка. Некоторые модули запрограммированы как надо. http://goo.gl/3FPX3s Скачать файлы верстки версии 2 Цель: Показать верстку заказчику, новую верстку, которая натянута на ЦМС PrestaShop с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется внести изменения в функционале сайта, сделанном на основе Joomla. Буквально пара правок. Оплата по завершении. Итак, коротко. http://escortzone-ru.com/ вот сайт, один из сайтов вернее ...Закрыт10 лет назад
Нужно и верстка и программинг, движок любой, хоть cms, хоть самопись, главное, чтобы работало. Оплата по завершению проекта. Нужны сроки и сумму за которую возметесь, на допвопросы готов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно закодировать, сделать обфускацию Ioncube+Zend Ниже приведен пример на скриншоте, так закодирован движок gamepl v6Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть костяк веб-приложения на AngularJS. Необходимо реализовать контроллер, который должен показывать историю общения с выбранным пользователем. Верстка требуется минимальная. Достаточно реализовать сам алгоритм. Вот более подробное описание. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Описываю эти пару корректироок: 1) Есть выпмадающее меню, на айфоне оно чего-то не выпадает. 2) есть еще одно меню мобильное выпадающее при клику, нужно сделать чтобы при выпаданиименю скрывался контент весь (он ...Закрыт10 лет назад
- $30
Требуется скрипт "Запись на прием" под любую удобную базу данных (текущий сайт на чистом html), содержащую следующую форму: Name Telephone E-mail Car Problem Календарь с разбивкой по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен DLE программист для разовой работы, нужно переделать капчу для комментариев. Напишите если вы готовы работать прямо сейчас, с указанием skype.Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно удалить вирус с сайта на WP и установить защиту. Жду предложений. Называйте ценыВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад