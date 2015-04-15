Проект начисление бинарной матрицы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Дописать проект начисление по млм (сайт писался на opencart)

Тз вышлю по запросу.

Тз во вложении.

Жду на Ваши предложения

Opencart
10 лет назад
jeck_
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров