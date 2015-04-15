Настройка jplayer

Нужно "подправить" работу jplayer

На нашем сайте идет запись видео с привязкой к вопросам.

Во время записи пользователь "кликает" на кнопку "следующий вопрос" и по очереди отвечает на них.

По сути — видеоопросник.

При просмотре плеер должен переключаться между вопросами.

Алгоритм:

1. Если просто мотреть видео подряд — вопросы переключаются (меняют цвет)

2. Ели кликать по вопросам — видео "перепрыгивает" на точку ответа на этот вопрос.

Нужно доработать/исправить ошибки:

1. При воспроизведении видео "подтормаживат"

2. Если в хаотичном порядке кликать по вопросам — идет путаница в привязке видео и вопросов.

3. Нужно исправить что бы работало все четко.

Посмотреть тут

http://soi-ru.com/m/interviews/replay/Alex/Бизнес-аналитик