Текущий функционал td-technotrade.ru кривая верстка. Некоторые модули запрограммированы как надо. http://goo.gl/3FPX3s Скачать файлы верстки версии 2 Цель: Показать верстку заказчику, новую верстку, которая натянута на ЦМС PrestaShop с ...
Настройка jplayer
Нужно "подправить" работу jplayer
На нашем сайте идет запись видео с привязкой к вопросам.
Во время записи пользователь "кликает" на кнопку "следующий вопрос" и по очереди отвечает на них.
По сути — видеоопросник.
При просмотре плеер должен переключаться между вопросами.
Алгоритм:
1. Если просто мотреть видео подряд — вопросы переключаются (меняют цвет)
2. Ели кликать по вопросам — видео "перепрыгивает" на точку ответа на этот вопрос.
Нужно доработать/исправить ошибки:
1. При воспроизведении видео "подтормаживат"
2. Если в хаотичном порядке кликать по вопросам — идет путаница в привязке видео и вопросов.
3. Нужно исправить что бы работало все четко.
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