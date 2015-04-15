Выполнить сайт по готовому дизайну в bitrix

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Закрыт6 заявок178 просмотров

Есть дизайн сайта необходимо

Перенести старый сайт (друпал) на новый дизайн (битрикс)

сам сайт: www.mansarda50.ru

Drupal
10 лет назад
rabota1999
Павел 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров