Сделать программу

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Функциональные возможности:

1) считывает со страницы пользователя в одноклассниках и вконтакте, когда он был последний раз в сети

2) отправляет отчёт по пункту 1 по email

Возможно, на php, чтобы можно было поставить на автоматическое выполнение в crone по расписанию.

Сколько будет стоить и сроки?

PHP
10 лет назад
kripti
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров