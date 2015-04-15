Сделать программу

Функциональные возможности:

1) считывает со страницы пользователя в одноклассниках и вконтакте, когда он был последний раз в сети

2) отправляет отчёт по пункту 1 по email

Возможно, на php, чтобы можно было поставить на автоматическое выполнение в crone по расписанию.

Сколько будет стоить и сроки?