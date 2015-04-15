Есть дизайн сайта необходимо Перенести старый сайт (друпал) на новый дизайн (битрикс) сам сайт: www.mansarda50.ru
Страница на php
День добрый.
Надо сделать php страницу чтобы можно было POST запросом выкладывать файл .xml вот в этот каталог 10.33.241.2:/data/home/mart/www/redirect/redirects.xml
Страница будет располагаться на этом же сервере. Имя должно отличаться от index
Оплата киви, вебмани, ЯД.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
I Необходимо разработать PHP-решение, работающее по сценарию: 1. Пользователь вводит e-mail в соответсвующее поле. 2. Снимает флажок, если не хочет подписываться на рассылку (а не хочет - не снимает). 3. Видит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать модуль для сайта на Drupal как на этом сайте http://torex.ru/catalog/product-2965/?a=interior&sp=67%3b73%3b2965%3b89%3b3859%3b1760%3b1759%3b1711%3b1720%3b1712 Рассмотрим предложения, сроки и стоимость, оплата по факту выполнения работЗакрыт10 лет назад
Интернет - сайт (площадка) с рекламными объявлениями по тематике Аренда, Бронирование, Прокат. Аудитория системы состоит из двух пользователей - арендо(прокато-, броне-)дателей, и арендо(прокато-, броне-)получателей. Система имеет несколько дополнительных сервисов, не имеющих аналогов у других площадок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Проекту требуется исполнитель для создания flash фронтенда приложения для ВК. "Покер, Техасский холдэм". Работа "проектная", но возможно дальнейшее обсуждение постоянного сотрудничества. Краткое описание проекта: ...Закрыт10 лет назад
Функциональные возможности: 1) считывает со страницы пользователя в одноклассниках и вконтакте, когда он был последний раз в сети 2) отправляет отчёт по пункту 1 по email Возможно, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется PHP программист для прогинга нескольких промо проектов. делать нужно быстро и качественно) Кто свободен?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный программист для исправления/доработки проекта. Проект работает с api сайта Jetswap.com, требуется дописать и исправить уже существующие функции, добавить новые. Примерное тз в приложении. В предложениях оставляйте примерную цену ...Закрыт10 лет назад
- $200
Требуется верстка и программирование интернет магазина Требуемый функционал: 1) Каталог товаров 2) Сопутствующие товары 3) Отзывы 4) Аксессуары 5) Возможность покупки онлайн 6) Резервирование товара ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад