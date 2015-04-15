Страница на php

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Закрыт8 заявок215 просмотров

День добрый.

Надо сделать php страницу чтобы можно было POST запросом выкладывать файл .xml вот в этот каталог 10.33.241.2:/data/home/mart/www/redirect/redirects.xml

Страница будет располагаться на этом же сервере. Имя должно отличаться от index

Оплата киви, вебмани, ЯД.

Спасибо.

PHP
10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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