Страница на php

День добрый.

Надо сделать php страницу чтобы можно было POST запросом выкладывать файл .xml вот в этот каталог 10.33.241.2:/data/home/mart/www/redirect/redirects.xml

Страница будет располагаться на этом же сервере. Имя должно отличаться от index

Оплата киви, вебмани, ЯД.

Спасибо.