Alexamoralis

Пронин Алекс Alexamoralis

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mukolaich
Олег 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Установка Windows Server Essentials
Все в порядке.
Отличный исполнитель!
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