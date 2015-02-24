Alexamoralis

Ищется специалист, кто настроит простую рекламную компанию в Seznam на 100-300 ключевых слов Опыт работы с Seznam и высокий уровень знания чешского обязателен. Пишите Ваш опыт и ценник
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать web-скрипт с интерфейсом. В интерфейсе должна быть возможность авторизации админа, возможность базовой настройки самого скрипта, создания новых юзеров и интерфейс самого рабочего пространства, где нужно загружать список кеев и запускать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо натянуть на wordpress лендинг в 7 экранов Лендинг отрисован полностью в прототипе. Графики в исходниках psd нет. Но есть донор сайт, с которого можно брать графику. Поэтому владение фотошопом приветсвуется. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать минимум 10 статей медицинской тематики. Обязательное требование к копирайтеру: глубокое понимание медицинской тематики, лучше наличие профильного образования Пишите Ваши расценки за 1000 символов без пробелов ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Задача: Сделать стабильную рабочую среду на 12-15 пользователей с удаленным доступом на базе windows При этом необходимо сделать 2 админа, а всех остальных пользователей ограничеными, с правами запуска нескольких программ и возможностью ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Необходимо решить вопрос с установкой нескольких копий одного и того же приложения .apk на андроид (Android) эмулятор типо BlueStacks или другой эмулятор. Решение должно быть простым и давать возможность устанавливать десятки одинаковых приложений на одну ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо реализовать 2 функции на сайте посуточной аренды недвижимости на базе WordPress На сайте уже установлен Woocomerce и ядро сайта, совместимый с Woocomerce плагин Booking System Pro. 1) Сейчас есть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад