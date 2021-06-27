valeeeksoul

Маркетолог
Добрый день, меня зовут Валентин и я занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в социальных сетях;
-таргетированной рекламой:
-контекстной рекламой;
-разработкой и продвижением сайтов tilda;
-созданием креативного контента;
-cозданием креативов для рекламы, лого, аватарок, обложек;
-обработкой/редактирование фото в Photoshop;
- внедрением всевозможных рекламных инструментов.
Если вы:
1) Владелец бизнеса;
2) Руководитель направления;
3) Планируете создать своё дело;
4) Заинтересованы в росте компании, прибыли компании;
Сейчас же напишите мне - у нас есть что обсудить!
Действие аккаунта приостановлено!