valeeeksoul

Маркетолог

Добрый день, меня зовут Валентин и я занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в социальных сетях;

-таргетированной рекламой:

-контекстной рекламой;

-разработкой и продвижением сайтов tilda;

-созданием креативного контента;

-cозданием креативов для рекламы, лого, аватарок, обложек;

-обработкой/редактирование фото в Photoshop;

- внедрением всевозможных рекламных инструментов.

Если вы:

1) Владелец бизнеса;

2) Руководитель направления;

3) Планируете создать своё дело;

4) Заинтересованы в росте компании, прибыли компании;

Сейчас же напишите мне - у нас есть что обсудить!