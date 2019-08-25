Требуется разработка онлайн калькулятора для расчета строительных материалов с функцией выгрузки результатов в формате .pdf. Проект включает в себя создание интерфейса и функционала для формирования коммерческих предложений. Ознакомьтесь с подробностями в прикрепленном файле.