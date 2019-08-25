mmwebik

Марат mmwebik

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка кампаний рекламы Google Ads

    Требуется специалист для настройки и анализа кампаний Google Ads. Необходимо провести работу с ключевыми запросами, минус словами и качеством объявлений для снижения стоимости конверсии и увеличения числа конверсий. Опыт работы в сфере рекламы приветствуется.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн калькулятор для строительных материалов.

    Требуется разработка онлайн калькулятора для расчета строительных материалов с функцией выгрузки результатов в формате .pdf. Проект включает в себя создание интерфейса и функционала для формирования коммерческих предложений. Ознакомьтесь с подробностями в прикрепленном файле.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строи-материалов.

    Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов. Пример:  https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/   Пример:  https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/ Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад