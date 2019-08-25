Требуется специалист для настройки и анализа кампаний Google Ads. Необходимо провести работу с ключевыми запросами, минус словами и качеством объявлений для снижения стоимости конверсии и увеличения числа конверсий. Опыт работы в сфере рекламы приветствуется.
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка онлайн калькулятора для расчета строительных материалов с функцией выгрузки результатов в формате .pdf. Проект включает в себя создание интерфейса и функционала для формирования коммерческих предложений. Ознакомьтесь с подробностями в прикрепленном файле.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов. Пример: https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/ Пример: https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/ Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад