Настройка кампаний рекламы Google Ads

Как можно с вами связаться? хочу задать несколько вопросов.
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Здравствуйте Олег!
Меня зовут Марат. Наша сфера - продажа строительных звукоизоляционных материалов в Москве и МО. Наша реклама в Гугл была запущенна с конца 2019г. Подключены сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. Нам бы хотелось (как и всем рекламодателям) с Вашей помощью провести анализ по всем кампаниям, провести работу по ключевым запросам, минус словам, качеству объявлений, постараться снизить цену за конверсии, увеличить конверсии, а также ограничить скликивания по объявлениям с которыми мы боремся на протяжении всего времени. Почитав положительные отзывы о Вас, надеюсь сможете нам помочь! Более подробно можем обсудить созвонившись с Вами.
Наш сайт: https://stroytovary.com/
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