Настройка кампаний рекламы Google Ads

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка73 просмотра
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Здравствуйте Олег!

Меня зовут Марат. Наша сфера - продажа строительных звукоизоляционных материалов в Москве и МО. Наша реклама в Гугл была запущенна с конца 2019г. Подключены сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. Нам бы хотелось (как и всем рекламодателям) с Вашей помощью провести анализ по всем кампаниям, провести работу по ключевым запросам, минус словам, качеству объявлений, постараться снизить цену за конверсии, увеличить конверсии, а также ограничить скликивания по объявлениям с которыми мы боремся на протяжении всего времени. Почитав положительные отзывы о Вас, надеюсь сможете нам помочь! Более подробно можем обсудить созвонившись с Вами.

Наш сайт: https://stroytovary.com/

2 года назад
mmwebik
Марат 
39 летУзбекистан
4 года в сервисе
Был
год назад
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