В интернет-магазин на ocStore 3.0.2.0 необходимо интегрировать модуль Яндекс. Доставки и произвести необходимые настройки на сайте с учетом веса товара. Товарных позиций около 200 шт. Договор с Яндексом заключен.
Установить шаблон на Open Cart похожий на Bitrix
Нужен шаблон для опенкарта чтобы он был похож на нормальный современный магазин, а не на стоковый опенкарт(например на битриксе). Чтобы он обновлялся(активно поддерживался). Чтобы был достаточно популярным типа Revolution. Шаблон может быть платным.
Примеры того что нравится - не приводим.
Примеры того что не нравится - стоковый шаблон опенкарта.
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