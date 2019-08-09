Установить шаблон на Open Cart похожий на Bitrix

Нужен шаблон для опенкарта чтобы он был похож на нормальный современный магазин, а не на стоковый опенкарт(например на битриксе). Чтобы он обновлялся(активно поддерживался). Чтобы был достаточно популярным типа Revolution. Шаблон может быть платным.

Примеры того что нравится - не приводим.

Примеры того что не нравится - стоковый шаблон опенкарта.