Установить шаблон на Open Cart похожий на Bitrix

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Нужен шаблон для опенкарта чтобы он был похож на нормальный современный магазин, а не на стоковый опенкарт(например на битриксе). Чтобы он обновлялся(активно поддерживался). Чтобы был достаточно популярным типа Revolution. Шаблон может быть платным.

Примеры того что нравится - не приводим.

Примеры того что не нравится - стоковый шаблон опенкарта.

Opencart
6 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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