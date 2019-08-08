Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое ...
Реферальная программа для интернет-магазина на WebaSyst
Необходимо написание бонусной реферальной программы для платформы на WebaSyst. В шаблоне присутствует личный кабинет пользователя. Нужно создать дополнительную вкладку в личном кабинете, которая будет называться: "Мои баллы" (см. прототип)
В кабинете каждого зарегистрированного пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями. Друг при регистрации вводит промо-код, полученный от зарегистрированного пользователя, и получает 200 баллов(рублей) на счет. Пользователь, который
поделился промо-кодом получает от 5% до 10% кэш-бек от .
Прототип страницы находится во вложении.
Ссылка на шаблон интернет-магазина: http://incart.designmyshop.ru/
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