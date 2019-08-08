Реферальная программа для интернет-магазина на WebaSyst

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки260 просмотров

Необходимо написание бонусной реферальной программы для платформы на WebaSyst. В шаблоне присутствует личный кабинет пользователя. Нужно создать дополнительную вкладку в личном кабинете, которая будет называться: "Мои баллы" (см. прототип) 

В кабинете каждого зарегистрированного пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями. Друг при регистрации вводит промо-код, полученный от зарегистрированного пользователя, и получает 200 баллов(рублей) на счет. Пользователь, который  

поделился промо-кодом получает от 5%  до 10% кэш-бек от .   

Прототип страницы находится во вложении.   

Ссылка на шаблон интернет-магазина: http://incart.designmyshop.ru/

Webasyst
6 лет назад
guest_15424630918792
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров