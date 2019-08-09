Создание дизайна интернет-магазина

С задачей Ольга справилась на отлично. Хотелось бы отметить, что опыта и конкретной концепции желаемого продукта практически не было, со стороны фрилансера была оказана поддержка в части исследования и корректного заполнения ТЗ, в считаные часы мы определились с форматом и дизайном сайта. Необходимо отметить тот факт, что проект был сам по себе очень сложный, отдельные разделы для оптовых и розничных клиент, разные фильтры, условия и вид товаров для разных пользователей, по факту 2 магазина в 1. Считаю Ольгу абсолютно справедливо компетентным специалистом, результат превзошел все ожидания, общение и уточнение деталий в режиме онлайн, голосом, никаких неудобств не было доставлено за все время, быстрое исполнение заказа, неделя не больше. Спасибо, буду рекомендовать и далее обращаться!