Создание дизайна интернет-магазина

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Завершен1 заявка144 просмотра

Необходимо отрисовать современный, продающий дизайн интернет-магазина. Многопользовательский интерфейс для разного типа клиентов, фильтры, удобные формы авторизации, корзины. Подробнее в ТЗ.

6 лет назад
guest_15653383378347
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$300
7 дней
Escrow
С задачей Ольга справилась на отлично. Хотелось бы отметить, что опыта и конкретной концепции желаемого продукта практически не было, со стороны фрилансера была оказана поддержка в части исследования и корректного заполнения ТЗ, в считаные часы мы определились с форматом и дизайном сайта. Необходимо отметить тот факт, что проект был сам по себе очень сложный, отдельные разделы для оптовых и розничных клиент, разные фильтры, условия и вид товаров для разных пользователей, по факту 2 магазина в 1. Считаю Ольгу абсолютно справедливо компетентным специалистом, результат превзошел все ожидания, общение и уточнение деталий в режиме онлайн, голосом, никаких неудобств не было доставлено за все время, быстрое исполнение заказа, неделя не больше. Спасибо, буду рекомендовать и далее обращаться!
Проект был достаточно нестандартным и нужно было выйти за пределы привычных рамок. Вместе проследили весь путь клиента и пришли к выводу что нужно фильтровать работу магазина сразу на главной странице и дальше и выстраивать не связанные две параллельные ветки для разных покупателей. Очень интересный и продуктивный проект. Всегда приятно видеть ответный интерес и поддержку на свои, не совсем стандартные, предложения! Спасибо за отличный проект, за возможность проявить креативность в создании удобного проектирования. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад