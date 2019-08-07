Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое ...
Перенос сайта на 1С битрикс
Сайт интернет магазин на opencard перенести на 1С битрикс со всеми каталогами и информацией
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