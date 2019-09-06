Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое ...
Разработать ИМ без онлайн оплаты по макету с подробным ТЗ
Требуется разработать магазин без онлайн оплаты по проекту в Figma. Интернет магазин фотообоев. Нужна качественная адаптивная верстка, есть подробнейшее ТЗ. CMS в приоритете Woocomerce, но так же возможна и ocstore, prestashop. Самое главное что бы все получилось качественно. Так же необходимо будет подключить яндекс метрику, модуль jivosite и ssl сертификат.
Пожалуйста, откликайтесь ТОЛЬКО если ознакомились с макетом, ссылку прикрепляю. Время на выполнение проекта 2 недели, оплата 20.000 р., за качественное выполнение раньше срока добавлю 3.000 р.
После отклика вышлю ТЗ, что бы вы еще раз ознакомились с проектом и сказали мне сможете вы его выполнить или не сможете. На все вопросы отвечу.
https://www.figma.com/file/GyljtzFiVTNs3LvTy7Qbj1/3D-stena.ru?node-id=0%3A1
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