Разработать ИМ без онлайн оплаты по макету с подробным ТЗ

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок475 просмотров

Требуется разработать магазин без онлайн оплаты по проекту в Figma. Интернет магазин фотообоев. Нужна качественная адаптивная верстка, есть подробнейшее ТЗ. CMS в приоритете Woocomerce, но так же возможна и ocstore, prestashop. Самое главное что бы все получилось качественно. Так же необходимо будет подключить яндекс метрику, модуль jivosite и ssl сертификат.

Пожалуйста, откликайтесь ТОЛЬКО если ознакомились с макетом, ссылку прикрепляю. Время на выполнение проекта 2 недели, оплата 20.000 р., за качественное выполнение раньше срока добавлю 3.000 р. 

После отклика вышлю ТЗ, что бы вы еще раз ознакомились с проектом и сказали мне сможете вы его выполнить или не сможете. На все вопросы отвечу.

https://www.figma.com/file/GyljtzFiVTNs3LvTy7Qbj1/3D-stena.ru?node-id=0%3A1

FigmaNode.jsocStorePrestaShop
6 лет назад
TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$320
14 дней
Все замечательно. Дмитрий сделал такой интернет-магазин который я и задумывал, вплоть до всех мелочей. Однозначно рекомендую!
все отлично

Заявки фрилансеров

Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад